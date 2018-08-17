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Из ювелирного магазина в Москве украли драгоценности на 3 млн рублей
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Из ювелирного магазина в Москве украли драгоценности на 3 млн рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ювелирные украшения общей стоимостью около 3 миллионов рублей похитили из ювелирного салона, расположенного на Можайском шоссе на западе Москвы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
В полицию поступило сообщение о краже из торгового павильона ювелирного салона по адресу: Можайское шоссе, дом 39.
«Неизвестный путем свободного доступа проник в указанный павильон, расположенный в ТЦ, откуда совершил кражу ювелирных изделий. Материальный ущерб составил не менее 3 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
По факту кражи возбудили уголовное дело, добавил он.
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