Из ювелирного магазина в Москве украли драгоценности на 3 млн рублей

Ювелирные украшения общей стоимостью около 3 миллионов рублей похитили из ювелирного салона, расположенного на Можайском шоссе на западе Москвы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило сообщение о краже из торгового павильона ювелирного салона по адресу: Можайское шоссе, дом 39.

«Неизвестный путем свободного доступа проник в указанный павильон, расположенный в ТЦ, откуда совершил кражу ювелирных изделий. Материальный ущерб составил не менее 3 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело, добавил он.