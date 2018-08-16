Партию iPhone на 265 тыс. рублей похитили из офиса продаж в центре Москвы

Из офиса продаж, расположенного в центре Москвы, неизвестный похитил шесть смартфонов iPhone, ущерб составил 265 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«15 августа в 20:50 в дежурную часть с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что 4 августа с 16:40 до 17:00 неустановленное лицо, находясь в помещении офиса продаж на Рождественском бульваре, путем свободного доступа похитило товар, а именно шесть сотовых телефонов iPhone на сумму 265,3 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).