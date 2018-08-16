В Москве злоумышленники похитили из магазина и у его сотрудника около 1,6 млн рублей

Неизвестные, угрожая оружием администратору, похитили из магазина в центре Москвы 810 тысяч рублей, а затем довезли его до дома и там забрали еще 800 тысяч рублей его личных средств, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, вечером 15 августа в полицию обратился администратор магазина одежды, проживающий в Астрадамском проезде, и сообщил о разбое по адресу: Средний Каретный переулок, дом 4.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 августа в 20:30 двое неизвестных, находясь в помещении указанного магазина, угрожая предметами, похожими на ножи, открыто похитили из кассы и сейфа магазина 810 тысяч рублей, после чего проследовали совместно с потерпевшим по месту его проживания, где открыто похитили его личные средства в размере 800 тысяч рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, добавил он.