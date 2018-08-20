В Москве злоумышленники похитили у мужчины почти 5 млн рублей под предлогом открытия счета в банке

Ирина Волк. Столичные полицейские задержали четверых подозреваемых в хищении 4,7 млн рублей, злоумышленники пытались получить средства потерпевшего под предлогом открытия депозитного счета в банке, сообщила официальный представитель МВД России

«Ранее в отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве. Заявитель пояснил, что приехал из Воронежа в Москву, где малознакомые люди организовали его встречу с псевдоруководителем филиала кредитно-финансового учреждения. Потерпевший подписал соглашение о передаче 4 миллионов 700 тысяч рублей под высокий процент и отдал деньги прибывшим лжеинкассаторам», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны, ими оказались трое мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 63 лет. Одного из фигурантов дела заключили под стражу, остальные находятся под домашним арестом, добавили в ведомстве.