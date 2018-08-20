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В Москве злоумышленники похитили у мужчины почти 5 млн рублей под предлогом открытия счета в банке
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В Москве злоумышленники похитили у мужчины почти 5 млн рублей под предлогом открытия счета в банке 

Банки.ру 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Столичные полицейские задержали четверых подозреваемых в хищении 4,7 млн рублей, злоумышленники пытались получить средства потерпевшего под предлогом открытия депозитного счета в банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Ранее в отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве. Заявитель пояснил, что приехал из Воронежа в Москву, где малознакомые люди организовали его встречу с псевдоруководителем филиала кредитно-финансового учреждения. Потерпевший подписал соглашение о передаче 4 миллионов 700 тысяч рублей под высокий процент и отдал деньги прибывшим лжеинкассаторам», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны, ими оказались трое мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 63 лет. Одного из фигурантов дела заключили под стражу, остальные находятся под домашним арестом, добавили в ведомстве.
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