Внедорожник стоимостью около 3 млн руб украли на западе Москвы

Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью порядка 3 миллионов рублей у заместителя гендиректора ООО в столице, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 17 августа в 07:19 в службу «02» от заместителя гендиректора ООО поступило сообщение об угоне автомобиля по адресу: 1-й Очаковский переулок, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:00 16 августа до 07:00 17 августа неизвестный от дома по месту жительства совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».