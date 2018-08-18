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Внедорожник стоимостью около 3 млн руб украли на западе Москвы
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Внедорожник стоимостью около 3 млн руб украли на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью порядка 3 миллионов рублей у заместителя гендиректора ООО в столице, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 17 августа в 07:19 в службу «02» от заместителя гендиректора ООО поступило сообщение об угоне автомобиля по адресу: 1-й Очаковский переулок, дом 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:00 16 августа до 07:00 17 августа неизвестный от дома по месту жительства совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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