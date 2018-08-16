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Квебек окажет финансовую помощь компаниям, пострадавшим от пошлин США
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Квебек окажет финансовую помощь компаниям, пострадавшим от пошлин США 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Правительство Квебека намерено в течение пяти лет потратить 863 млн канадских долларов ($657 млн), чтобы смягчить влияние пошлин США на компании и сельскохозяйственный сектор канадской провинции. Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Квебека Филипп Куйяр. Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON / POOL
Этот план обеспечит прямую финансовую помощь некоторым компаниям, затронутым тарифами, и будет поддерживать инвестиции для повышения производительности труда, обучения работников и стимулирования диверсификации рынка, говорится в сообщении правительства Квебека.
Правительство уточнило, что план, обнародованный в среду, поддержит инвестиции компаний в провинцию в размере 3,1 млрд канадских долларов ($2,4 млрд).
"Сегодня экономика Квебека находится под угрозой протекционистской политики администрации Трампа и ее последствий для мировой экономики", — отметил премьер-министр Квебека Филипп Куйяр.
"Мы живем в исключительных обстоятельствах, которые требуют исключительного ответа", — добавил он.
Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на сталь и алюминий из Канады и других стран в размере 25% и 10% соответственно.
Как сообщали «Вести. Экономика», канадские власти объявили о введении с 1 июля ответных импортных пошлин на американские товары.
В июне Квебек заявил, что предложит кредиты и гарантии по кредитам на сумму 100 млн канадских долларов для производителей стали и алюминия, пострадавших от американских тарифов.
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