Нацбанк составил портрет среднестатистического вкладчика

Профессиональный интерес к составлению виртуальных портретов своих клиентов, по мнению специалистов Национального банка Беларуси, существует у финансистов с вполне прагматическими целями. Прежде всего, на этих необычных «холстах» им удается разглядеть за чередой штрихов и теней общую картину социальных потребностей населения.

Очередное творчество банковских экспертов по программе «Знай своего клиента» в отношении привлечения срочных банковских депозитов физических лиц за второй квартал текущего года уже размещено на сайте Нацбанка.

Первый вопрос: каким выглядит среднестатистический белорусский вкладчик, если исходить из суммы банковских сбережений на одного человека. Вглядываюсь в замысловатые сопоставления арифметических данных, можно догадаться, что речь идет о женщине старше 55 лет, разместившей в банках деньги на сумму Br7 тысяч (курс одного белорусского рубля — 32, 36 российского денежного знака). Портрет мужчины кажется более пролонгированным во времени: от 26 до 60 лет, разместившего в банках деньги на сумму Br8 тысяч и увеличилась за второй квартал на 2,4%.

Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у физического лица одного депозита во всех видах валют в банках страны, на 1 июля составила 8 тысяч белорусских рублей и увеличилась за истекший квартал на 2,4%.

Основными вкладчиками в белорусских банках являются физические лица — резиденты, которые на 1 июля разместили Br16,1 млрд, или 97,6% от общего объема размещенных вкладов.

И еще один штрих к портрету белорусского гражданина. Оказывается, население по-прежнему предпочитает делать сбережения в иностранных валютах. Удельный вес таких вкладов в общем объеме срочных банковских вкладов на 1 июля составил 77,1%, снизившись за второй квартал лишь на 2,2 процентного пункта.

Кстати, за тот же период прирост срочных банковских вкладов произошел у Беларусбанка на 0,4% и Приорбанка на 4,1%. А больше всего сбережений населения хранится в Беларусбанке: на 1 июля его доля на депозитном рынке физических лиц составила 48,6%. Далее следуют Белагропромбанк (16,9%), Банк БелВЭБ (6,3%), БПС-Сбербанк (4,9%), Белинвестбанк (4,8%) и Приорбанк (3,5%).

На остальные банки приходилось не более 15% сбережений. Национальный статистический портрет создавался, по данным финансового регулятора, по нескольким жанровым характеристикам: общая информация по вкладам в разрезе валют, отзывные и безотзывные вклады, категории вкладчиков (резиденты, нерезиденты), сумма на одного вкладчика, гендерный признак вкладчика (мужчины и женщины); возраст вкладчика (до 25 лет, от 26 до 60 лет, старше 60), распределение вкладов по банкам.