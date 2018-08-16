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По акциям «Сургутнефтегаза» актуальны короткие позиции
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По акциям «Сургутнефтегаза» актуальны короткие позиции 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Аэрофлота” (+2,24%) и котировки “РусГидро” (+1,90%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Сургутнефтегаза” (-1,89%) и бумаги “Мегафона” (-1,78%).
С технической точки зрения обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» опустились к минимумам с апреля текущего года и могут завершить неделю ниже поддержки 28 руб — негативный в том числе для среднесрочных «быков» сигнал. До закрепления выше указанного значения по бумагам актуальны «короткие» позиции с расчетом на движение в район 26,85-27,4 руб. Сигнал будет отменен в случае закрепления выше 28 руб.
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