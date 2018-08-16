Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 0,52%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов производителей товаров массового потребления, телекоммуникаций и услуг. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах финансов и инвестиций, банковских услуг и страхования.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General снизился на 0,52%, достигнув 52-недельного минимума, индекс ADX General вырос на 0,42%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE), которые подорожали на 0,012 п. (3,64%), закрывшись на отметке в 0,342. Котировки Deyaar (DU:DEYR) выросли на 0,009 п. (2,24%), завершив торги на уровне 0,410. Бумаги Arabtec (DU:ARTC) выросли в цене на 0,040 п. (2,12%), закрывшись на отметке 1,930.

Лидерами падения стали акции Dnir (DU:DNIN), цена которых упала на 0,300 п. (8,57%), завершив сессию на отметке 3,200. Акции Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) поднялись на 0,038 п. (5,52%), закрывшись на уровне 0,651, а Damac Properties Dubai Co PSC (DU:DAMAC) снизились в цене на 0,040 п. (1,88%) и завершили торги на отметке 2,090.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Invest Bank AD (AD:INVB), которые подорожали на 14,13% до отметки 2,100, Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые набрали 6,19%, закрывшись на уровне 1,200, а также акции Dana Gas (AD:DANA), которые повысились на 1,80%, завершив сессию на отметке 1,130.

Лидерами падения стали акции Finance House (AD:FH), которые снизились в цене на 9,47%, закрывшись на отметке 1,530. Акции компании Commercial Bank International (AD:CBI) потеряли 4,11% и завершили сессию на уровне 0,700. Котировки Ad Aviation (AD:ADAV) снизились в цене на 3,01% до отметки 2,900.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 6 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 12 компаний подешевели, 7 выросли, a 7 остались на уровне предыдущего закрытия.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $64,99 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,14%, или 0,10, до $70,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,11%, или 1,30, до отметки $1.186,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED повысились на 0,20%, достигнув отметки 4,1773.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 96,48.