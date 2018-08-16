Падение курса лиры не повлияет на работу турецкого бизнеса в Татарстане

КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости . Падение курса турецкой лиры может внести коррективы в ряд инвестиционных проектов, однако партнерство Татарстана и Турции поверено годами, и никакие временные факторы не повлияют на работу турецкого бизнеса в республике, заявила РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в прошлую пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар. Во вторник турецкая валюта восстановила часть потерь, курс доллара к лире сократился более чем на 7%. Однако в среду лира возобновила снижение.

"Даже в самые сложные времена, когда геополитическая обстановка была менее стабильной, турецкие инвесторы остались в Татарстане. Наше партнерство проверено временем, поэтому мы уверены, что никакие временные факторы не повлияют на работу турецкого бизнеса в Татарстане", — сказала Минуллина.

Она отметила, что Турция стабильно сохраняет лидерство по инвестициям в экономику Татарстана: более половины иностранных инвестиций на сегодняшний день приходит именно оттуда.

"Есть проекты, которые уже реализованы, — это проекты в области обрабатывающей промышленности, недвижимости, сельского хозяйства, техники, машиностроения. Но есть и проекты, которые сейчас обсуждаются. Безусловно, обвал турецкой лиры внесет коррективы в ряд инвестиционных проектов. Однако, стоит подчеркнуть, что пока ни один из проектов не был заморожен в связи с этой ситуацией", — пояснила руководитель агентства, отметив, что многие турецкие инвесторы работают на глобальном рынке, и мало кто из крупных предприятий позволяет себе не диверсифицировать капитал с точки зрения валют.

Минуллина напомнила, что сейчас треть резидентов ОЭЗ «Алабуга» — турецкие компании. Но все же, по её мнению, сохраняется огромный потенциал татарстано-турецкого экономического взаимодействия. Один из примеров того — визиты в Татарстан турецких бизнесменов: за последние несколько дней республику посетили уже несколько делегаций. В частности, состоялись встречи руководства республики с представителями холдинга YDA Group, реализующего в том числе проекты в строительстве, а также ООО «Дизайн Рус» (резидент ОЭЗ «Алабуга», производит пластиковые трубы).

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что турецкие компании инвестировали экономику региона более двух миллиардов долларов, и республика заинтересована в дальнейшей реализации на своей территории проектов турецких компаний. По его словам, Татарстан и Турция успешно сотрудничают в таких областях, как энергетика, машиностроение, строительство, деревообработка, здравоохранение, сельское хозяйство и других.

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