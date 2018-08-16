Главные мировые новости четверга

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в четверг, 16 августа 2018 г.

1. Китай и США продолжат торговые переговоры

Китай проведет новый раунд торговых переговоров со США в Вашингтоне в этом месяце. Эта новость бросила луч надежды относительно возможности улаживания торгового конфликта, который привел к нестабильности на мировых финансовых рынках.

В опубликованном на сайте заявлении Министерства торговли Китая сказано, что китайская делегация во главе с заместителем министра торговли КНР Ваном Шувеном встретится с представителями США во главе с заместителем министра финансов по международным делам Дэвидом Малпассом.

В заявлении сказано, что этот раунд переговоров пройдет на менее высоком уровне по сравнению с предыдущим в соответствии со сделанными США приглашениями.

С начала этого года две крупнейшие экономики мира ввели взаимные пошлины на товары друг друга. Также стороны обменялись угрозами о дальнейшем повышении пошлин на импортируемые товары на миллиарды долларов.

2. Сообщение о торговых переговорах привело к росту на фондовых рынках мира

В четверг большинство фондовых бирж мира повысились после сообщения о позитивном развитии событий в торговом конфликте между США и Китаем.

Большинство азиатских рынков закрылись снижением, однако индексы отыграли часть резкого снижения сессии на фоне ослабления опасений о возможной торговой войне. К завершению торгов индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%. Во время торговой сессии он опускался на 1,9%.

Практически все ведущие фондовые рынки региона торгуются в плюсе за исключением фондовой биржи Италии. Спрос на рисковые активы вырос из-за снижения угрозы торговой войны.

Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 1,6% до минимума с апреля 2017 года после того, как акции оператора платных автодорог Atlantia (MI:ATL) упали на 25% после обвала моста в Генуе на этой неделе, который привел к многочисленным человеческим жертвам.

Судя по динамике фьючерсов, американский фондовый рынок откроется ростом после резкого снижения на предыдущей сессии.

К 12:45 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 105 пунктов или приблизительно на 0,4%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 11 пунктов или приблизительно на 0,4%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на 42 пункта или на 0,6%.

В среду все основные индексы бирж США резко снизились, а S&P 500 зафиксировал максимальное падение за день с конца июня.

Отчет компании Walmart станет одним из последних важных отчетов американских компаний за второй квартал. Этот отчет выйдет до открытия рынков в четверг. Сезон квартальной отчетности США подходит к завершению.

По прогнозам аналитиков, прибыль компании составит $1,22 за акцию, а выручка — $126,03 млрд

Объем продаж должен вырасти на 2,2% за исключением бензина.

Инвесторы внимательно проанализируют отчет Walmart, чтобы оценить, насколько окупились усилия Amazon (NASDAQ:AMZN в секторе онлайн-ритейла.

На торгах до открытия рынка акции Walmart (NYSE:WMT) изменились незначительно.

До начала торгов свои квартальные отчеты также опубликуют JC Penney (NYSE:JCP) и MSG (NYSE:MSG).

После завершения сегодняшней торговой сессии выйдут финансовые отчеты за второй квартал Nvidia (NASDAQ:NVDA), Applied Materials (NASDAQ:AMAT) и Nordstrom (NYSE:JWN).

4. Курс доллара отступил от максимума за 13 месяцев

Курс доллара отступил от максимума за 13 месяцев против корзины других основных валют после изменения рисков в связи с сообщением о том, что делегация Китая отправится в США для продолжения торговых переговоров.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,15% до 96,45, отступив от зафиксированного в среду значения 96,76, которое стало максимальным с 27 июня 2017 года.

На рынке облигаций цены на казначейские облигации США незначительно подешевели, что привело к росту доходности десятилетних государственных облигаций США до 2,88%. Доходность двухлетних гособлигаций США повысилась до 2,625%.

Сегодня инвесторы ожидают еженедельного отчета по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, индекса производственной активности в Филадельфии, а также отчетов по объему строительства новых домов в США и числу разрешений на строительство домов в США за июль.

Евро отступил от минимума за 14 месяца, зафиксированного в среду. Пара EUR/USD выросла на 0,2% до 1,1370.

Валюты многих развивающихся стран также подорожали, включая южноафриканский рэнд и российский рубль. Подорожание этих валют произошло после ослабления опасений о последствиях финансового кризиса в Турции и позволило отыграть часть зафиксированных в среду потерь.

Турецкая лира дорожает третью сессию подряд против доллара США после сообщения о том, что Катар инвестирует $15 млрд в экономику Турции.

Курс офшорного юаня, который является показателем рисков, за последние месяцы снизился из-за опасений о торговом конфликте между США и Китаем. В четверг офшорный юань подорожал на 0,7% до 6,9. Во время ночных торгов он повышался до 6,95.

5. Медь подорожала сильнее, чем другое сырье

После резкого снижения цен на сырье в среду в четверг цены на металлы растут на фоне возможного улучшения в торговых отношениях между Китаем и США.

В четверг фьючерсы на медь повысились на 1,8% до $2,606 за фунт — максимального значения за три недели. В среду медь дешевела до $2,552 — минимума за 14 месяцев.

Во время ночных торгов цены на золото опустились до $1167,10 — минимального значения с января 2017 года. В четверг золото подорожало до $1186,30.

Цены на нефть также отыгрывают потери нескольких предыдущих сессий, хотя этот рост ограничен из-за опасений о снижении глобального спроса.