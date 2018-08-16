Экономист предупредил об очень долгих колебаниях рубля 

В эфире НСН Денис Ракша назвал причинами колебаний курса рубля американские санкции против РФ и Ирана.
На открытии торгов в четверг, 16 августа рубль показал рост к доллару и евро, сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 36 копеек до 66,93 рублей, а курс евро упал на 23 копейки до 76,12 рублей. Примечательно, что на прошлой неделе наблюдалось кратковременное падение рубля после анонсированных американских санкций против России. Утром 10 августа доллар впервые за два года поднялся выше курса в 67 рублей, отмечают argumenti.ru.
В эфире НСН экономист Денис Ракша заявил, что такие колебания курса российской национальной валюты продлятся еще долго. По словам экономиста, рубль штормит по двум причинам, причем обе касаются американских санкций.
«Это временные колебания. Тенденция с достаточно резкими колебаниями рубля это надолго, потому что на него с разных сторон будут влиять два основных фактора. Во-первых, американские санкции, которые будут продолжаться, будут вводиться новые, будут обсуждаться новые, но не вводиться, — но все это будет действовать на курс рубля и давить его вниз. Во-вторых, это американские же санкции, но только против Ирана, которые будут повышать цену нефти и, соответственно, давить на рубль вверх. Вот такие факторы разного направления, которые исходят из одного источника. И те, и другие будут действовать очень долго. То один будет перевешивать, то другой», — пояснил экономист.
Эксперт предположил, что даже результат промежуточных выборов в американский конгресс 6 ноября может обернуться для России новыми санкциями. Однако в то же время российская валюта может выиграть от второй стадии санкции США против Ирана.
Рубль упал из-за американских выборов «Можно представить себе ситуацию, что второй этап американских санкций против Ирана, который начнется в начале ноября и который предполагает полное эмбарго на поставки иранской нефти, поднимет цену нефти до 100 долларов, условно говоря. Соответственно, рубль укрепится. Одновременно в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и по их итогам кто-то проиграет — либо республиканцы, либо демократы. Проигравшая сторона тут же начнет вопить, что Россия вмешалась в выборы. Дальше можете сами себе представить, что будет. Эти факторы будут действовать то одновременно, то попеременно, соответственно, рубль будет штормить то вверх, то вниз», — резюмировал собеседник НСН. Примечательно, что в санкционном подходе Вашингтона к России и Ирану нетрудно найти сходства. С 2014 года ограничительные меры со стороны США пытаются задушить нефтегазовую промышленность РФ, как когда-то иранскую, пишет «Русская планета», а в последнее время американские санкции пытаются вытеснить Россию еще и с мирового рынка высокотехнологичной продукции. Напомним, в августе Госдеп США объявил о введении ограничительных мер против России, которая якобы причастна к отравлению беглого разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. В то же время стало известно о внесении в Конгресс США санкций против российского госдолга.