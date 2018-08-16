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Источник: Минэкономразвития против изъятия допдоходов у химиков и металлургов
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Источник: Минэкономразвития против изъятия допдоходов у химиков и металлургов 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития отрицательно относится к предложению помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять в бюджет дополнительные доходы у химических и металлургических компаний. Об этом ТАСС сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.
"Позиция Минэкономразвития отрицательная", — сказал собеседник агентства.
Изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов ранее предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину. Средства можно направить на выполнение майского указа президента, считает Белоусов.
В список компаний, у которых предлагается изъять допдоходы, попали, в частности, НЛМК, "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норникель", "Алроса", «Полюс», "Сибур", "Уралкалий", "Фосагро" и другие.
По подсчетам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), капитализация фондового рынка РФ в результате данных мер может упасть на 3 трлн рублей. В РСПП также предупредили, что инициатива Белоусова негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.
В международном рейтинговом агентстве Fitch считают, что увеличение налоговой нагрузки окажет давление на прибыльность компаний и сократит имеющиеся денежные потоки, а также вынудит предприятия снизить дивидендные выплаты, сократить капитальные затраты или нарастить кредитное плечо (соотношение заемного и собственного капитала).
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