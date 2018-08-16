Глава QIWI: «Достигнуты окончательные договоренности с банком „Открытие“ по „Точке“ и Рокетбанку»

«Я также рад объявить, что мы достигли окончательных договоренностей с банком «Открытие» по поводу «Точки» и Рокетбанка, и в настоящее время находимся в процессе закрытия этих сделок», — отметил он.

Напомним, в июне банк «Открытие», группа QIWI и «Точка» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве и создании совместного предприятия АО «Точка», которое положит начало новому этапу развития рынка финансовых услуг для предпринимателей в России.

Предприятие будет развивать цифровой банковский сервис для предприятий малого и среднего бизнеса «Точка» и выступать технологическим партнером для банков-участников.

Согласно структуре акционерного капитала совместного предприятия, доля «Открытия» в АО «Точка» составит 50% плюс одна акция, доля QIWI — 40%, 10% минус одна акция будут принадлежать менеджменту «Точки», в то время как в финансовом результате общества «Открытие» и QIWI участвуют в пропорции 45% и 45%, а 10% будет принадлежать менеджменту «Точки». В рамках сделки «Открытие» и QIWI внесут в капитал совместного предприятия активы, принадлежащие каждой из сторон, включая торговые марки, программное обеспечение, оборудование «Точки», а также дополнительное финансирование.

Новость