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Глава QIWI: «Достигнуты окончательные договоренности с банком „Открытие“ по „Точке“ и Рокетбанку»
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Глава QIWI: «Достигнуты окончательные договоренности с банком „Открытие“ по „Точке“ и Рокетбанку» 

Банки.ру 32 минуты назад
QIWI достигла окончательных договоренностей с банком «Открытие» по поводу «Точки» и Рокетбанка. Об этом заявил глава QIWI Сергей Солонин, следует из пресс-релиза компании.
«Я также рад объявить, что мы достигли окончательных договоренностей с банком «Открытие» по поводу «Точки» и Рокетбанка, и в настоящее время находимся в процессе закрытия этих сделок», — отметил он.
Напомним, в июне банк «Открытие», группа QIWI и «Точка» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве и создании совместного предприятия АО «Точка», которое положит начало новому этапу развития рынка финансовых услуг для предпринимателей в России.
Предприятие будет развивать цифровой банковский сервис для предприятий малого и среднего бизнеса «Точка» и выступать технологическим партнером для банков-участников.
Согласно структуре акционерного капитала совместного предприятия, доля «Открытия» в АО «Точка» составит 50% плюс одна акция, доля QIWI — 40%, 10% минус одна акция будут принадлежать менеджменту «Точки», в то время как в финансовом результате общества «Открытие» и QIWI участвуют в пропорции 45% и 45%, а 10% будет принадлежать менеджменту «Точки». В рамках сделки «Открытие» и QIWI внесут в капитал совместного предприятия активы, принадлежащие каждой из сторон, включая торговые марки, программное обеспечение, оборудование «Точки», а также дополнительное финансирование.
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