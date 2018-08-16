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Заявки на пособие по безработице в США сократились вторую неделю подряд
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Заявки на пособие по безработице в США сократились вторую неделю подряд 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось вторую неделю подряд, сообщает Reuters.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 11 августа сократилось на 2 тыс. и составило 212 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.
Аналитики прогнозировали рост числа заявок до 215 тыс.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее было подано 214 тыс. заявок, а не 213 тыс., как сообщалось первоначально.
Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось на 1 тыс. до 215,5 тыс.
Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 4 августа, сократилось на 39 тыс. и составило 1,72 млн человек.
Рынок труда США считается близким к полной занятости.
В июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 157 тыс. после роста на 248 тыс. в июне. Снижение темпов найма, вероятно, отражает дефицит квалифицированных кадров в стране.
Уровень безработицы в США в июле снизился с 4% до 3,9%.
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