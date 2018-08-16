МЭР выступило против изъятия «сверхприбылей» у металлургов и химиков

Минэкономразвития выступает против предложения помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять в бюджет дополнительные доходы у химических и металлургических компаний. Об этом ТАСС сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. Ранее Белоусов предложил президенту РФ изъять у компаний допдоходы на 513,7 млрд рублей. По мнению помощника главы государства, эти средства можно направить на выполнение майского указа президента. Между тем по подсчетам РСПП , капитализация фондового рынка РФ в результате данных мер может упасть на 3 трлн рублей. Кроме тогго, эта инициатива негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.