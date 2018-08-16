Ещё
МЭР выступило против изъятия «сверхприбылей» у металлургов и химиков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.87
$
67.00
76.21
76.41
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
70.93
–0.45 Золото
1175.85
–0.38 РТС
1063.27
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1367
–0.0218
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

МЭР выступило против изъятия «сверхприбылей» у металлургов и химиков 

BFM.RU 1 час назад
Минэкономразвития выступает против предложения помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять в бюджет дополнительные доходы у химических и металлургических компаний. Об этом ТАСС сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Ранее Белоусов предложил президенту РФ изъять у компаний допдоходы на 513,7 млрд рублей. По мнению помощника главы государства, эти средства можно направить на выполнение майского указа президента.
Между тем по подсчетам РСПП, капитализация фондового рынка РФ в результате данных мер может упасть на 3 трлн рублей. Кроме тогго, эта инициатива негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.
BFM.RU: последние новости
На фоне новостей о санкциях доллар продолжил укрепляться Доллар ненадежен. Силуанов не исключил переход на национальные валюты при торговле нефтью Российские бизнесмены лишились $3 млрд после предложения об изъятии сверхдоходов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему
Преемник Кудрина оставит его без работы
«Наш драгоценный доллар»: США купаются в деньгах
Россия спрятала госдолг США
Как Сорос предсказал России сущий ад
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение