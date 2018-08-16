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«Дочка» «Роснефти» установила новый рекорд суточной добычи нефти в России
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«Дочка» «Роснефти» установила новый рекорд суточной добычи нефти в России 

Rambler News Service 1 час назад
Дочерняя компания «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз» установила новый рекорд суточной добычи нефти в новейшей истории России — показатель составил 94 011 тонн в сутки. Это означает, что компания добывает более 2 тонн нефти в секунду, сообщает пресс-служба «Роснефти».
«Достичь рекордных показателей удалось за счет масштабного применения инновационных технологий, а также внедрения собственных научных разработок в бурении», — следует из сообщения.
Также установлен рекорд средней коммерческой скорости бурения. В первом полугодии 2018 года он составил более 6,4 тыс. м/ст-мес, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря вкладу «РН-Юганскнефтегаза», НК «Роснефть» достигла нового рекорда суточной проходки бурения — 56 708 метров.
Кроме того, «РН-Юганскнефтегаз» установил отраслевой рекорд по строительству горизонтальных скважин с уникальной комбинированной эксплуатационной колонной. На объектах предприятия построена скважина с глубиной более 4,7 км и длиной горизонтального участка более 1,5 км за 13,4 суток, добавили в «Роснефти».
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