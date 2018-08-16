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«РН-Юганскнефтегаз» установил рекорд суточной добычи нефти
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«РН-Юганскнефтегаз» установил рекорд суточной добычи нефти 

Lenta.ru 1 час назад
Компания «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество НК «Роснефть»), установила рекорд суточной добычи нефти — впервые в новейшей истории России этот показатель составил 194 011 тонн в сутки. Об этом говорится в сообщении «Роснефти». На сегодняшний день ООО «РН-Юганскнефтегаз» добывает более 2 тонн нефти в секунду.
В сообщении отмечается, что достичь рекордных показателей удалось за счет масштабного применения инновационных технологий, а также внедрения собственных научных разработок в бурении.
В частности, был установлен рекорд средней коммерческой скорости бурения. В первом полугодии 2018 года он составил более 6,4 тысячи метров на станко/месяц, что на 2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря вкладу «РН-Юганскнефтегаза», НК «Роснефть» достигла нового рекорда суточной проходки бурения — 56 708 метров.
Кроме того, «РН-Юганскнефтегаз» установил отраслевой рекорд по строительству горизонтальных скважин с уникальной комбинированной эксплуатационной колонной. На объектах предприятия построена скважина с глубиной более 4,7 км и длиной горизонтального участка более 1,5 километра за 13,4 суток.
Разработка и внедрение наиболее эффективных методов бурения, позволяющих усовершенствовать технологический процесс, во многом, зависит от рационализаторских предложений. В результате успешно проведенных испытаний был внедрен забойный телеметрический комплекс для проведения каротажа в процессе бурения. Новое оборудование изготовлено российскими производителями. Его возможности позволяют сократить цикл бурения наклонно-направленных скважин на 15 процентов, снизить капитальные затраты на 5 процентов и увеличить коммерческую скорость на 1000 метров на станко/месяц. Комплекс также позволяет проводить геофизические исследования скважин одновременно с бурением, в результате чего исключается отдельный этап окончательного каротажа в открытом стволе.
Конструктивная доработка бурового инструмента позволила более чем на 10 часов сократить срок строительства скважины и получить значительный технико-экономический эффект, говорится в сообщении.
«РН-Юганскнефтегаз» является ключевым активом НК «Роснефти», на его долю приходится около 30 процентов всей добычи компании. Накопленная добыча предприятия превышает 2,3 миллиарда тонн нефти.
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