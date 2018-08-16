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Эксперты выбрали лучшего консультанта среди инвестиционных банков в России
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Эксперты выбрали лучшего консультанта среди инвестиционных банков в России 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
ВТБ Капитал получил премию FinanceMonthly M&A Awards 2018 в номинации «Лучший консультант среди инвестиционных банков в России».
Победители должны соответствовать ряду критериев, включая участие в крупных сделках по слиянию и поглощению, экспертизу в финансовой сфере, инновационные методы работы с клиентами. Финалисты отбирались путем голосования участников рынка и экспертного жюри ключевых руководителей FinanceMonthly.
«Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал стал лауреатом такой престижной награды, и признательны столь высокой оценке инвестиционно-банковского сообщества и экспертного жюри, — говорит руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках банка Риккардо Орчел. — В течение последних лет мы сохраняем позиции лучшего консультанта по M&A-сделкам в России как в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, так и во время сложной ситуации на рынке. Я уверен, что глубокое понимание основных секторов промышленности и экспертиза на развивающихся рынках будет способствовать бизнесу наших клиентов и в дальнейшем».
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