Эксперты выбрали лучшего консультанта среди инвестиционных банков в России

ВТБ Капитал получил премию FinanceMonthly M&A Awards 2018 в номинации «Лучший консультант среди инвестиционных банков в России».

Победители должны соответствовать ряду критериев, включая участие в крупных сделках по слиянию и поглощению, экспертизу в финансовой сфере, инновационные методы работы с клиентами. Финалисты отбирались путем голосования участников рынка и экспертного жюри ключевых руководителей FinanceMonthly.

«Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал стал лауреатом такой престижной награды, и признательны столь высокой оценке инвестиционно-банковского сообщества и экспертного жюри, — говорит руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках банка Риккардо Орчел. — В течение последних лет мы сохраняем позиции лучшего консультанта по M&A-сделкам в России как в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, так и во время сложной ситуации на рынке. Я уверен, что глубокое понимание основных секторов промышленности и экспертиза на развивающихся рынках будет способствовать бизнесу наших клиентов и в дальнейшем».