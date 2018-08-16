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Минприроды внесло в правительство законопроект о стимулировании добычи трудноизвлекаемой нефти
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Минприроды внесло в правительство законопроект о стимулировании добычи трудноизвлекаемой нефти 

Rambler News Service 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минприроды РФ разработало поправки в закон «О недрах», предусматривающие возможность создания и эксплуатации полигонов разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов и ресурсов (ТРИЗ) углеводородного сырья, говорится в сообщении Минприроды. Законопроект поддержан ведущими нефтегазовыми компаниями, согласован с заинтересованными ведомствами и внесен в правительство РФ.
Речь идет об углеводородах, отнесенным к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям, а также отложениям, содержащим сверхвязкую нефть.
По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, принятый документ откроет новый этап в освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Он отметил, что вовлечение в добычу только баженовских отложений обеспечит прирост 1 млрд извлекаемых запасов углеводородов.
Законопроектом предлагается закрепить отдельный вид пользования недрами — создание научно-технологических полигонов, предполагающих возможность осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности и разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ.
Законопроектом предусматривается два режима создания и эксплуатации научно-технологических полигонов.
В первом случае компании смогут получить по итогам конкурса лицензии на участки недр нераспределенного фонда — для разработки новых или апробации существующих технологий геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, отнесенного к ТРИЗ. Основным критерием выявления победителя станет научно-технический уровень программ, предложения по составу участников работ на полигоне и по доступу иных заинтересованных лиц к результатам работ.
Во втором случае компании получают право пользования на участках распределенного фонда. Основной целью создания и эксплуатации научно-технологических полигонов в таком режиме является поиск новых или апробирование существующих технологий и дальнейшая добыча ТРИЗ с учетом их применения. Фактически, законопроектом предусматривается возможность выделения по заявке недропользователя из предоставленного ему участка самостоятельной лицензии на пользование недрами для целей создания и эксплуатации научно-технологического полигона и последующей добычи ТРИЗ.
Документ предусматривает необходимость утверждения проектной документации на создание и эксплуатацию научно-технологического полигона. Поиск новых и апробирование существующих технологий осуществляется с возможностью добычи ТРИЗ в объемах, определенных в проектной документации. При этом налогообложение таких объектов производится по налоговой ставке 0%, без уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами в период проведения работ.
Законопроектом предлагается установить срок лицензии для целей создания и эксплуатации научно-технологического полигона на нераспределенном фонде — до 15 лет с возможностью неоднократного продления на срок до пяти лет. Для полигонов на распределенном фонде недр в рамках совмещенной лицензии — до семи лет с возможностью однократного продления сроком на три года.
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