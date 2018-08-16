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«РН-Юганскнефтегаз» установил рекорд суточной добычи нефти
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«РН-Юганскнефтегаз» установил рекорд суточной добычи нефти 

Газета.Ru 1 час назад
Дочерняя компании "Роснефти" «РН-Юганскнефтегаз» установила рекорд суточной добычи нефти.
Впервые в новейшей истории России этот показатель составил 194 011 тонн/сутки. Сегодня ООО «РН-Юганскнефтегаз» добывает более 2 тонн нефти — в секунду.
Достижение подобных показателей было бы невозможно без масштабного применения инновационных технологий, а также внедрения собственных научных разработок в бурении.
Установлен и рекорд средней коммерческой скорости бурения. В первом полугодии 2018 года он составил более 6,4 тыс. м/ст-мес, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Благодаря вкладу «РН-Юганскнефтегаза», «Роснефть» достигла нового рекорда суточной проходки бурения — 56 708 метров.
Ранее сообщалось, что аналитики советуют покупать акции «Роснефти».
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