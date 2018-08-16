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Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,4 млрд
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Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,4 млрд 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,1% и по состоянию на 10 августа составили 457,6 миллиарда долларов против 458 миллиардов долларов на 3 августа, сообщил Банк России.
"Объем международных резервов за неделю снизился на 0,4 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в результате отрицательной переоценки и на 10 августа составил 457,6 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.
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