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Международные резервы России снизились
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Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,4 млрд долларов 

Банки.ру 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Объем международных резервов РФ по состоянию на 10 августа составил 457,6 млрд долларов против 458 млрд на 3 августа. Такие данные приводятся на сайте Банка России в четверг.
Как уточняется в сообщении регулятора, объем международных резервов уменьшился за неделю на 0,4 млрд долларов, или на 0,1%, «в результате отрицательной переоценки».
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов, в январе 2018-го — почти на 15 млрд, в феврале — на 5,909 млрд
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