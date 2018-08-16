Международные резервы России снизились

Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,4 млрд долларов

Объем международных резервов РФ по состоянию на 10 августа составил 457,6 млрд долларов против 458 млрд на 3 августа. Такие данные приводятся на сайте Банка России в четверг.

Как уточняется в сообщении регулятора, объем международных резервов уменьшился за неделю на 0,4 млрд долларов, или на 0,1%, «в результате отрицательной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства . Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда ), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов, в январе 2018-го — почти на 15 млрд, в феврале — на 5,909 млрд