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«Мегафон» раскрыл стоимость своей доли в «Связном»
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«Мегафон» раскрыл стоимость своей доли в «Связном» 

Ведомости 59 минут назад
Фото: Ведомости
Справедливая стоимость доли «Мегафона» в группе «Связной» (включает «Связной» и «Евросеть») составляет 15,4 млрд руб. Это следует из отчета оператора за II квартал 2018 г. Таким образом весь «Связной», в котором «Мегафону» принадлежит 25% и одна акция, оператор оценивает примерно в 62 млрд руб. Стоимость доли «Мегафона» соответствует вознаграждению, которое он внес за блокпакет акций компании DTS Retail Ltd., владеющей «Связным», говорится в отчете. В ходе сделки, закрытой в начале июня, «Мегафон» внес в совместное с SLV Group Олега Малиса предприятие 100% акций «Евросети» (50% ритейлера он ранее выкупил у «Вымпелкома»). Также «Мегафон», выполняя условия сделки, предоставил Lonestar Enterprises Ltd. займ на 1,73 млрд руб.
Расчет стоимости основан на справедливой рыночной оценке независимого оценщика по международным стандартам учета, отметила представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Оценщика она не назвала.
Объединенная сеть «Связного» и «Евросети» сейчас включает более 5000 магазинов. Выручка объединенной под брендом «Связной» сети в 2018 г. должна составить 150–160 млрд руб., рассказывал ранее «Ведомостям» владелец группы SLV Олег Малис. Из них 5% приходится на платежи операторов за подключения новых абонентов, уточнил он. От бренда «Евросети» объединенный ритейлер откажется в течение года, говорили в июне представители SLV и «Связного».
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