Объединенную компанию «Евросети» и «Связного» оценили почти в 62 млрд

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». "Мегафон" , владеющий 25% плюс одна акция объединенной компании "Евросети" "Связного" , оценил справедливую стоимость своей доли в ритейлере в 15,44 млрд рублей, говорится в отчете оператора.

Исходя из этого, оценка всей объединенной компании составляет около 62 млрд рублей.

"Справедливая стоимость доли группы ("Мегафон") в группе «Связной» оценена в сумме 15,44 млрд рублей. Она примерно равна справедливой стоимости вознаграждения, переданного группой — акции «Евросети» и заем Lonestar (структура группы SLV, контролирующей ГК «Связной»)", — говорится в отчете.

В документе уточняется, что заем в адрес Lonestar составил 1,73 млрд рублей.

"Мегафон" и "Вымпелком" в конце февраля закрыли сделку по разделению «Евросети». «Мегафон» получил 100% акций «Евросети», а «Вымпелком», полностью выйдя из капитала ритейлера, приобрел половину его розничных салонов за 1,2 миллиарда рублей.

Как писали «Вести. Экономика», в конце апреля сотовый оператор «МегаФон» и группа SLV договорились объединить сети салонов связи «Евросеть» и «Связной».

Предполагалось, что основным акционером объединенной сети станет контролирующая «Связной» группа SLV, а «МегаФону» достанется миноритарная доля.

Стороны считали, что объединение завершится в середине мая 2018 года. В «МегаФоне» отметили, что в новой сети будет более 5 тыс. магазинов, тем самым она станет самой крупной сетью в мире в сфере высоких технологий.