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Минприроды внесло в кабмин законопроект о стимулировании добычи трудноизвлекаемой нефти
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Минприроды внесло в кабмин законопроект о стимулировании добычи трудноизвлекаемой нефти 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии разработало и внесло в правительство поправки в закон «О недрах», стимулирующие добычу трудноизвлекаемой нефти.
Поправки, в частности, предусматривают создание полигонов по разработке технологии разведки и добычи такой нефти, сообщает министерство.
"Законопроектом предлагается закрепить отдельный вид пользования недрами — создание научно-технологических полигонов, предполагающих возможность осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности и разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ [трудноизвлекаемой нефти]", — говорится в сообщении.
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