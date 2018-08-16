Минприроды внесло в кабмин законопроект о стимулировании добычи трудноизвлекаемой нефти

Поправки, в частности, предусматривают создание полигонов по разработке технологии разведки и добычи такой нефти, сообщает министерство.

"Законопроектом предлагается закрепить отдельный вид пользования недрами — создание научно-технологических полигонов, предполагающих возможность осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности и разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ [трудноизвлекаемой нефти]", — говорится в сообщении.