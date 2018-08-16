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«Наш драгоценный доллар»: США купаются в деньгах
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Трамп назвал доллар драгоценным 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о "редком" укреплении доллара.
"Наша экономика в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было. Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар, так, как это редко бывало в прошлом, прибыли компаний выше, чем когда-либо, инфляция низкая, а оптимизм бизнеса выше, чем когда бы то ни было", — написал Трамп в Twitter.
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Доллар показал на этой неделе наиболее высокий курс по отношению к корзине валют за 14 месяцев, хотя за весь срок президентства Трампа курс доллара несколько снизился по отношению к ведущим валютам, таким как евро и иена. Слова Трампа о рекордно хорошем состоянии экономики преувеличены — хотя экономика США стабильно растет в последние годы, темпы роста не являются рекордными. При этом Трамп прав в том, что прибыли американских корпораций сейчас рекордно высоки в историческом масштабе.
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