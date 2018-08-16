Индекс производственной активности в Филадельфии в августе резко снизился

В отчете ФРБ Филадельфии сказано, что индекс производственной активности в Филадельфии в августе снизился на 14 пунктов до 11,9 после значения 25,7 в июле. Согласно консенсус-прогнозу, значение этого индекса должно было составить 21,9.

Таким образом зафиксирован самый низкий показатель этого индекса с ноября 2016 г. Если значение индекса выше нуля, это означает экономический рост, если ниже — спад.

Индекс новых заказов снизился на 22 пункта до 9,9, а индекс поставок опустился 8,1 до 16,6.

Индекс деловой активности на следующие шесть месяцев повысился до 38,8 после его снижения четыре месяца подряд.