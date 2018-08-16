Китай в сентябре откроет иностранцам доступ к торговле А-акциями

Пекин, 16 августа / Синьхуа / — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами обнародовал документ, позволяющий индивидуальным иностранным инвесторам, работающим на территории материковой части Китая, осуществлять со следующего месяца торговлю А-акциями, которые котируются на фондовом рынке страны в юанях.

Документ вступит в силу 15 сентября. С этого дня иностранные физические лица, работающие в КНР, получат право открыть счета для торговли юаневыми А-акциями.

По замыслу регулятора ценных бумаг, данный шаг нацелен на дальнейшее расширение открытости фондового рынка Китая, расширение базы инвесторов, увеличение ликвидности, а также улучшение структуры рынка акций Китая.

Для купли-продажи А-акций иностранные инвесторы должны быть из тех стран или регионов, которые установили механизм сотрудничества в области контроля и управления с Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами, поясняется в отдельном заявлении Депозитарно-клиринговой корпорации Китая /CSDC/.

Начиная с 15 сентября, иностранные граждане, соответствующие указанным требованиям, смогут подать заявку на открытие торгового счета, предоставив необходимые документы, включая паспорт и его копию, а также справку о трудоустройстве, выданную китайским учреждением-работодателем. -0-