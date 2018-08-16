Президент Боливии рассчитывает на подписание контракта с «Газпромом»

"Мы очень рассчитываем в ноябре этого года, в том числе с участием президента России, подписать контракт с российской компанией «Газпром» с инвестициями в 1,224 миллиарда долларов по (месторождению. — Прим. ред.) в департаменте Чукисака", — заявил президент страны, выступая в Сукре.