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Президент Боливии рассчитывает на подписание контракта с «Газпромом»
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Президент Боливии рассчитывает на подписание контракта с «Газпромом» 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: РИА Новости
СУКРЕ, 16 авг — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что рассчитывает на приезд главы российского государства Владимира Путина в ноябре для участия в церемонии подписания контракта с компанией «Газпром».
"Мы очень рассчитываем в ноябре этого года, в том числе с участием президента России, подписать контракт с российской компанией «Газпром» с инвестициями в 1,224 миллиарда долларов по (месторождению. — Прим. ред.) в департаменте Чукисака", — заявил президент страны, выступая в Сукре.
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