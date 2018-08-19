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Российские дипломаты помогут согражданам в Керале во время наводнения
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Российские дипломаты помогут согражданам в Керале во время наводнения 

BFM.RU 11 минут назад
Фото: Версия
Почетное консульство России в индийском штате Керала готово бесплатно помочь россиянам добраться до действующего аэропорта в городе Тривандрум (Тирувамантапурам). Об этом сообщил ТАСС почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир. Штат пострадал от наводнения, более 350 человек числятся погибшими.
«Аэропорт в городе Кочин, из которого летают многие авиакомпании, оказался залит водой и сейчас он закрыт на неопределенный срок. Все авиакомпании переносят рейсы в аэропорт Тривандрума — он работает», — рассказал дипломат. Он отметил, что консульство готово бесплатно помочь добраться до Тривандрума тем российским гражданам, у которых были билеты на рейсы из Кочина.
Сейчас в Керале нетуристический сезон, но все же какое— то количество россиян здесь есть. Пока к российским дипломатам за помощью обратились пять граждан РФ, оказавшихся в пострадавшем от стихии штате.
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