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Разворот юаня: валюта КНР укрепляется максимальными темпами с начала года
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Разворот юаня: валюта КНР укрепляется максимальными темпами с начала года 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика» Курс юаня к доллару сегодня укрепляется максимальными темпами более чем за шесть месяцев, восстанавливаясь после падения накануне до минимума с января 2017 года.
Поддержку китайской нацвалюте оказала информация Минторга КНР о том, что замминистра торговли Ван Шоувэнь до конца августа посетит США по приглашению американской стороны для обсуждения вопросов торговой политики.
Источник в правительстве США подтвердил эту информацию агентству Dow Jones, сообщив, что Вашингтон «планирует обсудить шаги для достижения более сбалансированных торговых отношений».
Кроме того, СМИ сообщают, что Народный банк КНР (НБК) в четверг принял решение ограничить возможности банков материкового Китая по кредитованию зарубежных конкурентов. Этот фактор также мог оказать поддержку юаню, отмечают эксперты, пишет ТАСС.
Оффшорный курс юаня к доллару США прибавляет около 1% и торгуется вблизи отметки 6,87 юаней за доллар. Как было отмечено выше — это самые быстрые темпы укрепления китайской валюты с января.
За последние три месяца юань потерял к доллару порядка 7,6%.
"Мы видим две причины для укрепления юаня сегодня: возобновление торговых переговоров США и КНР и циркулирующие на рынке слухи о том, что некоторым банкам в шанхайской зоне свободной торговли запрещено выдавать кредиты в юанях зарубежным фининститутам", — отмечает Гао Ци, отвечающий за валютную стратегию в сингапурском офисе Scotiabank, сообщает ТАСС.
"Юань может стабилизироваться на текущем уровне или даже укрепиться в краткосрочной перспективе в случае роста оптимизма в отношении торговли. Судьба китайской нацвалюты в долгосрочной перспективе зависит от хода торговых переговоров и ситуации в Турции", — цитирует эксперта агентство Bloomberg. Текущий новостной фон помогает росту рисковых активов. Дорожают американские акции, укрепляется единая европейская валюта и валюты emerging markets, в том числе и рубль.
Несмотря на весь оптимизм, царящий на рынках, распродажи могут вскоре возобновиться. Стоит сказать, что с визитом в США направится всего лишь замминистра, да и к тому же очевидно, что Китай не пойдет на существенные уступки.
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