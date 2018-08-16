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США попытались сорвать сделку по покупке российских Су-35 Индонезией
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США попытались сорвать сделку по покупке российских Су-35 Индонезией 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как пишет Militaty Watch, приводя слова директора департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурвана, проведение сделки с Россией будет продолжаться, как и планировалось, независимо от позиции Соединенных Штатов.
Приобретение Индонезией самолетов Су-35 крайне невыгодно США и их союзникам по ряду причин. Во-первых, бартерная сделка грозит подорвать зависимость государства от доллара США. Это вполне может отразиться на экономическом положении Америки. Во-вторых, она ослабляет усилия по введению экономических санкций против России. В-третьих, сделка подрывает позицию соседней Австралии, близкого союзника США, долгое время имевшего военно-техническое преимущество перед своим соседом.
По мнению издания, Индонезия вынуждена была обратиться к России, потому что в 1990-х годах США ввели эмбарго на продажу оружия и деталей для самолетов F-16 в Индонезию (из-за ее конфликта с Австралией в Восточном Тиморе). Из-за этого Джакарта и приняла решение о покупке российских самолетов. Су-35 угрожает нарушить баланс сил в регионе, в котором до настоящего моменто доминировали Сингапур и Австралия.
Контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 подписан в начале этого года. Сумма сделки оценивается в 1,14 миллиарда долларов. Индонезия не исключает возможности закупки второй партии истребителей, если правительство выделить необходимую сумму.
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