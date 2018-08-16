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Рынок США: готовимся к просадке
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Рынок США: готовимся к просадке 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Отчетности американских компаний выходят позитивными, а риски торговых войн несколько снижаются на фоне приглашения в США китайской правительственной делегации по торговым вопросам. Впрочем, на перегретом рынке в ряде бумаг уже происходит фиксация, среднесрочная коррекция видится практически неизбежной.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы подрастают на премаркете. В среду ключевые индексы потеряли около 0,5-1,2%. Происходила фиксация в акциях технологичных компаний. Негатива в секторе добавили новости о снижении прибыли китайского гиганта Tencent Holdings впервые за 13 лет.
Жду просадки американского рынка акций в среднесрочной перспективе. В районе 2800— 2780 пунктов по S&P 500 проходит зона поддержки. В случае закрепления ниже этих отметок рассчитывала бы на движение индекса как минимум к 2700 пунктам.
Позитивные факторы
Новости по Китаю. Делегация министерства торговли КНР в конце августа посетит США по приглашению американской стороны. Отмечу, что Штаты увеличили прямые инвестиции в китайскую экономику за семь месяцев этого года на 12%. Отчетность корпораций. Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems (+6%) получил рекордную выручку в IV финквартале. Согласно прогнозу компании, в текущем квартале прибыль без учета единовременных факторов составит $0,7-$0,72 на акцию, выручка — $12,74-$12,99 млрд Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $0,69 на акцию, выручку — на уровне $12,58 млрд Крупнейший в мире из традиционных ритейлеров Wal-Mart (+10%) сообщил о максимальном за 10 лет увеличении сопоставимых продаж в США во II финквартале. Показатель вырос на 4,5% благодаря высоким продажам продуктов питания, одежды и сезонных товаров. Продажи интернет-подразделения взлетели на 40%. Турецкий вопрос. Сегодня лира прибавляет около 3% против доллара. С начала недели лира прибавила более 10%, все равно оставаясь на 15% ниже уровня начала августа. Катар пообещал инвестировать $15 млрд в Турцию.
Риски
Монетарная политика ФРС. Цикл повышения процентных ставок в США стал одной из причин оттока средств с развивающихся рынков, усугубив долговую проблему Турции. Ближайшее увеличение ключевой ставки может состояться уже в сентябре, несмотря на риски торговых войн.
Данные по рынку недвижимости. В июле количество новостроек увеличилось лишь 0,9% относительно июня при ожиданиях в +7,4%. Возможное охлаждение рынка недвижимости является следствием роста ипотечных ставок на фоне монетарного ужесточения. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам БКС Брокер
Вести Экономика: последние новости
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