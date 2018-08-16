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Убыток китайского ритейлера JD.com в I полугодии вырос в 31 раз
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Убыток китайского ритейлера JD.com в I полугодии вырос в 31 раз 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток одной из крупнейших китайских компаний прямых онлайн-продаж JD.com Inc. за первое полугодие 2018 года составил 120,9 миллиона долларов, что в 31 раз больше в годовом выражении, следует из отчетности компании.
Разводненный убыток на американскую депозитарную акцию составил 0,07 доллара против убытка в 0,026 доллара за январь-июнь 2017 года. Чистая выручка увеличилась до 33,6 миллиарда долларов — на 32%. По состоянию на 30 июня 2018 года показатель числа активных профилей вырос в годовом выражении на 21,5% — до 313,8 миллиона человек.
Во втором квартале JD.com зафиксировала чистый убыток в 344,1 миллиона долларов, что в шесть раз ниже прошлогоднего показателя. Разводненный убыток на акцию составил 0,23 доллара против убытка в 0,005 доллара за апрель-июнь 2017 года. Чистая выручка увеличилась до 18,5 миллиарда долларов — на 31%.
JD.com была основана в 1998 году. В 2004 году она вышла в онлайн-торговлю. Компания является одной из крупнейших по объему онлайн-продаж в Китае в секторе B2C.
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