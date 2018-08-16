Минфин предлагает смягчить ограничения для использования счетов в иностранных банках 

Возвращение экспортной выручки в рублях при внешнеторговых расчётах резидентов и нерезидентов России может быть отменено. Соответствующий законопроект размещён на официальном портале правовых актов.
Автор инициативы — Минфин России. Изменения предлагается внести в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Сегодня возвращение денежных средств в рублях — одна из основных причин, которая препятствует экспансии российского бизнеса за рубежом, отмечает министерство. В частности, речь идёт о снижении оттока капитала и стабильности курса валюты в условиях обязательной продажи выручки.
На данный момент существуют ограничения по зачислению на зарубежные счета резидентов денежных средств, которые выплачиваются по требованию иностранных государств в обход уполномоченных банков. Речь идёт о выигрышах в зарубежных лотереях, тотализаторах и продаже драгметаллов.
Также в России действуют ограничения по зачислению на зарубежные счета физлиц-резидентов средств, получаемых от нерезидентов. В настоящее время о передвижении денег по таким операциям требуется предоставление отчёта.
Законопроект предполагает либерализацию режима счетов резидентов зарубежных банков, а также отмену репатриации экспортной выручки в рублях при осуществлении внешнеторговых расчётов между резидентами и нерезидентами. Также документ устанавливает обязанность по уведомлению налоговых органов о действиях с зарубежными вкладами, открытыми в иных организациях финансового рынка.