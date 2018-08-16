Минфин предлагает смягчить ограничения для использования счетов в иностранных банках

Возвращение экспортной выручки в рублях при внешнеторговых расчётах резидентов и нерезидентов России может быть отменено. Соответствующий законопроект размещён на официальном портале правовых актов.

Автор инициативы — Минфин России . Изменения предлагается внести в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Сегодня возвращение денежных средств в рублях — одна из основных причин, которая препятствует экспансии российского бизнеса за рубежом, отмечает министерство. В частности, речь идёт о снижении оттока капитала и стабильности курса валюты в условиях обязательной продажи выручки.

На данный момент существуют ограничения по зачислению на зарубежные счета резидентов денежных средств, которые выплачиваются по требованию иностранных государств в обход уполномоченных банков. Речь идёт о выигрышах в зарубежных лотереях, тотализаторах и продаже драгметаллов.

Также в России действуют ограничения по зачислению на зарубежные счета физлиц-резидентов средств, получаемых от нерезидентов. В настоящее время о передвижении денег по таким операциям требуется предоставление отчёта.