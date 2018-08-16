«Тольяттиазот» в первом полугодии нарастил чистую прибыль до 3,3 млрд рублей

За этот период компания произвела 1,4 млн т аммиака, что на 8,6% больше показателя аналогичного периода 2017 г., и 402,6 тыс. т карбамида, что сопоставимо с результатом первого полугодия 2017 г. (401,4 тыс. тонн).

При этом чистая прибыль ТоАЗа увеличилась на 5% и составила 3,3 млрд рублей.

"Основным фактором роста финансового результата в первом полугодии 2018 г. является рост выручки при сокращении прочих расходов", — отмечают в компании.

Так, выручка ПАО с января по июнь увеличилась на 12% и составила 25,2 млрд рублей. Себестоимость продаж также выросла на 12% и составила 11,7 млрд руб.

Рост выручки и себестоимости в первом полугодии текущего года обусловлен увеличением объема реализованной на экспорт продукции (аммиака на 22% и карбамида на 20%), поясняют в компании.