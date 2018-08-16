«Тольяттиазот» в первом полугодии нарастил чистую прибыль до 3,3 млрд рублей 

За этот период компания произвела 1,4 млн т аммиака, что на 8,6% больше показателя аналогичного периода 2017 г., и 402,6 тыс. т карбамида, что сопоставимо с результатом первого полугодия 2017 г. (401,4 тыс. тонн).
При этом чистая прибыль ТоАЗа увеличилась на 5% и составила 3,3 млрд рублей.
"Основным фактором роста финансового результата в первом полугодии 2018 г. является рост выручки при сокращении прочих расходов", — отмечают в компании.
Так, выручка ПАО с января по июнь увеличилась на 12% и составила 25,2 млрд рублей. Себестоимость продаж также выросла на 12% и составила 11,7 млрд руб.
Рост выручки и себестоимости в первом полугодии текущего года обусловлен увеличением объема реализованной на экспорт продукции (аммиака на 22% и карбамида на 20%), поясняют в компании.
Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») — ведущий производитель аммиака в России, одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн тонн этого продукта в год. ТОАЗ также является одним из ключевых производителей карбамида в России, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на пяти континентах. «Тольяттиазот» — один из крупнейших налогоплательщиков Самарской области, входит в число крупнейших компаний России по версиям журналов РБК, Форбс и Эксперт. Больше информации о ТОАЗ — на сайте www.toaz.ru и в социальных сетях.