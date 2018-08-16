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«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье с начала года на 5,7 процента
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«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье с начала года на 5,7 процента 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В прошлом году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 194,4 миллиарда кубометров газа.
«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 августа 2018 года на 5,7 процента. Показатели возросли до 125 миллиардов кубометров.
Существенно возросли показатели поставок топлива в Австрию — на 44,3 процента, Нидерланды — на 48,2 процента. На 13 процентов выросли поставки газа в Германию.
В 2017 году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 194,4 миллиарда кубометров газа, передает RNS.
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