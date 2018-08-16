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ЦБ сообщил о начале процедуры реорганизации «Совкомбанка»
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ЦБ сообщил о начале процедуры реорганизации «Совкомбанка» 

Rambler News Service 18 минут назад
Банк России сообщил о старте процедуры реорганизации «Совкомбанка» путем присоединения к нему Росевробанка и Современного коммерческого инновационного банка (СКИБ), сообщила пресс-служба регулятора.
«Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации сообщает о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество) и Общества с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»», — говорится в сообщении пресс-службы.
Совкомбанк консолидировал 100% голосующих акций Росевробанка (259 547 313 шт. голосов) в начале августа текущего года. Акционеры двух организаций договорились о слиянии еще в марте. Активы объединенной банковской группы должны превысить 1 трлн рублей, а капитал — 100 млрд рублей.
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