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Головной офис «Магнита» останется в Краснодаре
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Головной офис «Магнита» останется в Краснодаре 

Деловая газета. Юг 33 минуты назад
Фото: Деловая газета.Юг
Руководство торговой сети «Магнит» не планирует переносить головной офис компании из Краснодара. Об этом на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым сообщила генеральный директор сети Ольга Наумова.
«Штаб-квартира «Магнита» находится в крае и никаких радикальных изменений мы не предполагаем, — цитирует слова Наумовой пресс-служба краевой администрации. — Это стратегически важный для нас регион, именно здесь мы тестируем технологии, пилотируем проекты, запускаем новые форматы магазинов».
Как подчеркнул губернатор, для Кубани принципиально важно, чтобы «Магнит» и дальше оставался не только одним из крупнейших налогоплательщиков региона, но и социально ориентированной компанией. Кондратьев также обратил внимание на необходимость развивать розничную торговлю в отдаленных населенных пунктах региона. Наумова, в свою очередь, отметила, что в Краснодарском крае реализуется пилотный проект компании по открытию розничных точек в почтовых отделениях.
Она сообщила и о планах открытия в индустриальном парке кондитерского цеха и комбината хлебопродуктов, что позволит создать создано 800 новых рабочих мест.
В ходе встречи было отмечено, что доля продукции местных производителей в общем ассортименте сети составляет более 30%. Местные товары компания реализует не только в крае, но и в других субъектах. Так, в 2017 году объем продаж кубанских товаров через магазины «Магнит» за пределами региона составил 22 млрд рублей. В текущем году такие показатели были достигнуты уже в январе-июне.
Как сообщал сайт «Деловой газеты. Юг», в феврале 2018 года в компании «Магнит» произошла смена руководства, ее покинул основатель и гендиректор Сергей Галицкий, который продал 29,1% своих акций банку ВТБ за 138 млрд рублей.
Ольга Наумова возглавила «Магнит» в июне 2018 года, после того, как компанию покинул Хачатур Помбухчан.
«Магнит» — один из крупнейших российских ритейлеров. По итогам первого полугодия 2018 года выручка компании составила 595 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7,2% на фоне 11,7% роста торговой площади и сокращения LFL продаж на 4,5%. Чистая прибыль сократилась меньше на 14,2%, с 21 млрд рублей в I полугодии 2017 года до 18 млрд рублей в I полугодии 2018 года. Маржа чистой прибыли составила 3%.
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