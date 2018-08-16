Головной офис «Магнита» останется в Краснодаре

«Штаб-квартира «Магнита» находится в крае и никаких радикальных изменений мы не предполагаем, — цитирует слова Наумовой пресс-служба краевой администрации. — Это стратегически важный для нас регион, именно здесь мы тестируем технологии, пилотируем проекты, запускаем новые форматы магазинов».

Как подчеркнул губернатор, для Кубани принципиально важно, чтобы «Магнит» и дальше оставался не только одним из крупнейших налогоплательщиков региона, но и социально ориентированной компанией. Кондратьев также обратил внимание на необходимость развивать розничную торговлю в отдаленных населенных пунктах региона. Наумова, в свою очередь, отметила, что в Краснодарском крае реализуется пилотный проект компании по открытию розничных точек в почтовых отделениях

Она сообщила и о планах открытия в индустриальном парке кондитерского цеха и комбината хлебопродуктов, что позволит создать создано 800 новых рабочих мест.

В ходе встречи было отмечено, что доля продукции местных производителей в общем ассортименте сети составляет более 30%. Местные товары компания реализует не только в крае, но и в других субъектах. Так, в 2017 году объем продаж кубанских товаров через магазины «Магнит» за пределами региона составил 22 млрд рублей. В текущем году такие показатели были достигнуты уже в январе-июне.

Как сообщал сайт «Деловой газеты. Юг», в феврале 2018 года в компании «Магнит» произошла смена руководства, ее покинул основатель и гендиректор Сергей Галицкий , который продал 29,1% своих акций банку ВТБ за 138 млрд рублей.

Ольга Наумова возглавила «Магнит» в июне 2018 года, после того, как компанию покинул Хачатур Помбухчан

«Магнит» — один из крупнейших российских ритейлеров. По итогам первого полугодия 2018 года выручка компании составила 595 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7,2% на фоне 11,7% роста торговой площади и сокращения LFL продаж на 4,5%. Чистая прибыль сократилась меньше на 14,2%, с 21 млрд рублей в I полугодии 2017 года до 18 млрд рублей в I полугодии 2018 года. Маржа чистой прибыли составила 3%.