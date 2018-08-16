Эксперты посоветовали купить доллары, пока турецкая лира не обвалилась

Каждый день в Стамбуле начинается с чтения биржевых сводок. Вчера, например, лира поднялась, курс составил 5,9 лиры за 1 доллар. Учитывая, что несколько дней назад за доллар просили 6,8 лиры, появились основания для осторожного оптимизма. Кроме того, на днях начинается Курбан-байрам, один основных мусульманских праздников. В этот праздник полагается делать добрые дела, принести в жертву барашка и накормить голодных, позаботиться о тех, кто в беде. Помощь находящемуся в трудном положении государству тоже укладывается в эту концепцию.

Что интересно, турки не повышают пока цены. Спрашиваю в магазинах и ресторанах, почему, мол? «Пока не надо, положение сложное, мы можем подождать немного» — таков общий рефрен. Другое дело — все подчеркивают, что ожидание не должно быть столь уж долгим, и если оно затянется, то придется что-то делать.

Впрочем, у слабой лиры есть и свои преимущества — в магазинах аншлаг, многочисленные туристы массово скупают все, что в прежние времена казалось чересчур дорогим, поэтому продавцы «делают план» за счет вала. Стамбул за последние годы стал очень популярным направлением среди арабских туристов. В стамбульском районе шопинга Нишанташи на улицах черно от арабских женщин в черных платьях-абайях и с гроздьями фирменных пакетов в руках. Еще больше покупателей на Истикляль — главной магазинной улице города. Для российских туристов, которых в Стамбуле полно, несмотря на жару (+33 в тени, и даже каменные кварталы, что вдали от моря раскалены), цены тоже оборачиваются приятной неожиданностью. Раньше лира стоила 16 рублей, а теперь, грубо говоря, 10.

В Турции есть народный индикатор экономического положения — стоимость бублика-симита и стакана чая. И судя по этому индикатору, вполне, кстати, серьезному и учитываемому в экономических прогнозах, с экономикой все в порядке. Стоимость пары по-прежнему в среднем две лиры (не будем говорить про стамбульский Музей современного искусства, где на террасе с видом на Мраморное море за стакан чая берут шесть лир). Похоже, что многие рестораны и кафе продлили время работы, — Стамбул никогда не спит, и даже в полночь не найти свободного столика в уличных кондитерских и кафе. Хотя возможно, что тут главный фактор не экономика, а жара. Приятно выпить кофе, глядя на месяц над минаретами.

На Диван Йолу, центральной улице Стамбула, выходящей к Святой Софии, на зданиях вывешены турецкие флаги — поддержка национального курса, не валютного, а президента Эрдогана. Конечно, у многих в Турции есть вопросы к политике государства, в том числе к безудержному кредитованию населения, за счет чего надувается кредитный пузырь. Однако во время сложностей градус патриотизма у турок резко возрастает. У Египетского базара в Стамбуле стоит усатый дедушка в феске, продает турецкие флаги. «Много ли покупают?» — спросил я у него. «Недостаточно, — твердо ответил дед. — Отечество в опасности, могли бы быть и поактивней».

Большой резонанс вызвал призыв Эрдогана не пользоваться американскими гаджетами и программами, всякими там айфонами и майкрософтами, потому что в Турции есть свое, например Vestel. «Готовы ли вы расстаться с iPhone?» — спросил я у молодых бородатых и татуированных парней в шортах, гуляющих по Истиклялю. Ребята вначале решили, что я хочу отобрать у них гаджеты, и напряглись, но потом разговорились. «С одной стороны, мы патриоты, — объяснил один на хорошем английском, — с другой — такая мера вряд ли даст эффект, потому что дело совсем не в iPhone, а в глобальном переделе мира и смене модели однополярного мира». Восхитившись глубиной познаний уличного политолога, я отошел, смущенный. А потом прочел в газете Hurriyet колонку, в которой обозреватель как раз пишет, что отказываться от американской техники — перебор и что переход на технику made in Turkey (которой, строго говоря, пока почти и нет) принесет и без того страдающему бизнесу больше вреда, чем пользы.

Между тем муниципалитет турецкого города Ушак объявил на днях, что не будет выделять средства для поддержки своих аккаунтов в Facebook, Google , Instagram, YouTube, чтобы «не кормить Америку».

Оптимизм относительно будущего турецкой лиры стал возможен благодаря ряду экстренных мер, предпринятых турецким правительством. В первую очередь меры были направлены на то, чтобы показать, что не так уж и нужно Анкаре сотрудничество с Вашингтоном.

Для российских туристов цены в Стамбуле — приятная неожиданность. Раньше лира стоила 16 рублей, а теперь — 10 В Турцию срочно приехал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, разругавшийся со всем арабским миром, и пообещал 15 миллиардов долларов инвестиций. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о развитии сотрудничества и добрососедства, а также затронул тему расчета в национальных валютах. Также турецкие власти освободили правозащитника из Amnesty International и двух греческих военных, задержанных в марте, когда они в тумане зашли в турецкие воды во время патрулирования, — это тоже, как считают аналитики, помогло лире подрасти. Европа также не в восторге от американских санкций в отношении Анкары, равно как и Китай. Президент США Дональд Трамп , похоже, несколько перегнул — он рассчитывал ослабить доллар многочисленными американскими санкциями, что могло бы дать положительный эффект для экономики Штатов, а получилось, что доллар только укрепился. При этом ситуация все равно остается нестабильной. США вроде как намерены продолжать давить на Турцию, требуя освобождения находящегося тут под арестом американского пастора Эндрю Брансона , которого подозревают в причастности к попытке госпереворота 15 июля 2016 года. В частности, могут быть введены ограничения в отношении флагмана турецкой авиации — Turkish Airlines. В дополнение к уже подписанным Трампом ввозным пошлинам на турецкую сталь и алюминий это серьезный удар по турецкой экономике.

Тем временем здесь пытаются исполнить призыв президента. Неправительственная организация «Ассоциация Анкары», поддерживающая правительство, на прошлой неделе объявила о скупке золота, евро и долларов за лиры, чтобы поддержать национальную экономику. За считаные дни они приняли у населения 65 золотых браслетов, 105 золотых монет, 2500 долларов и 3000 евро — все это активисты намерены продать за лиры. А Федерация хоккея Турции перевела 25 тысяч евро на своем счету в лиры. Мэр города Ризе решил поддержать страну оригинальным способом — он продал золото жены, сопроводив свой шаг заявлением, что «турецкий народ победит».

Откликнулись на призыв властей и некоторые предприниматели. Так, по турецким соцсетям ходит фотография владельца кондитерского магазина из Эрзинджана. Он прославился тем, что наливает чай бесплатно клиентам, продавшим доллары или евро. Но остается вопрос: если лира не поднимется в течение ближайшего времени, то хватит ли патриотизма туркам, или бизнесу придется повышать цены, а правительству — идти на непопулярные меры?