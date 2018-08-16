Эксперты посоветовали купить доллары, пока турецкая лира не обвалилась 

Каждый день в Стамбуле начинается с чтения биржевых сводок. Вчера, например, лира поднялась, курс составил 5,9 лиры за 1 доллар. Учитывая, что несколько дней назад за доллар просили 6,8 лиры, появились основания для осторожного оптимизма. Кроме того, на днях начинается Курбан-байрам, один основных мусульманских праздников. В этот праздник полагается делать добрые дела, принести в жертву барашка и накормить голодных, позаботиться о тех, кто в беде. Помощь находящемуся в трудном положении государству тоже укладывается в эту концепцию.
Что интересно, турки не повышают пока цены. Спрашиваю в магазинах и ресторанах, почему, мол? «Пока не надо, положение сложное, мы можем подождать немного» — таков общий рефрен. Другое дело — все подчеркивают, что ожидание не должно быть столь уж долгим, и если оно затянется, то придется что-то делать.
Впрочем, у слабой лиры есть и свои преимущества — в магазинах аншлаг, многочисленные туристы массово скупают все, что в прежние времена казалось чересчур дорогим, поэтому продавцы «делают план» за счет вала. Стамбул за последние годы стал очень популярным направлением среди арабских туристов. В стамбульском районе шопинга Нишанташи на улицах черно от арабских женщин в черных платьях-абайях и с гроздьями фирменных пакетов в руках. Еще больше покупателей на Истикляль — главной магазинной улице города. Для российских туристов, которых в Стамбуле полно, несмотря на жару (+33 в тени, и даже каменные кварталы, что вдали от моря раскалены), цены тоже оборачиваются приятной неожиданностью. Раньше лира стоила 16 рублей, а теперь, грубо говоря, 10.
В Турции есть народный индикатор экономического положения — стоимость бублика-симита и стакана чая. И судя по этому индикатору, вполне, кстати, серьезному и учитываемому в экономических прогнозах, с экономикой все в порядке. Стоимость пары по-прежнему в среднем две лиры (не будем говорить про стамбульский Музей современного искусства, где на террасе с видом на Мраморное море за стакан чая берут шесть лир). Похоже, что многие рестораны и кафе продлили время работы, — Стамбул никогда не спит, и даже в полночь не найти свободного столика в уличных кондитерских и кафе. Хотя возможно, что тут главный фактор не экономика, а жара. Приятно выпить кофе, глядя на месяц над минаретами.
На Диван Йолу, центральной улице Стамбула, выходящей к Святой Софии, на зданиях вывешены турецкие флаги — поддержка национального курса, не валютного, а президента Эрдогана. Конечно, у многих в Турции есть вопросы к политике государства, в том числе к безудержному кредитованию населения, за счет чего надувается кредитный пузырь. Однако во время сложностей градус патриотизма у турок резко возрастает. У Египетского базара в Стамбуле стоит усатый дедушка в феске, продает турецкие флаги. «Много ли покупают?» — спросил я у него. «Недостаточно, — твердо ответил дед. — Отечество в опасности, могли бы быть и поактивней».
Большой резонанс вызвал призыв Эрдогана не пользоваться американскими гаджетами и программами, всякими там айфонами и майкрософтами, потому что в Турции есть свое, например Vestel. «Готовы ли вы расстаться с iPhone?» — спросил я у молодых бородатых и татуированных парней в шортах, гуляющих по Истиклялю. Ребята вначале решили, что я хочу отобрать у них гаджеты, и напряглись, но потом разговорились. «С одной стороны, мы патриоты, — объяснил один на хорошем английском, — с другой — такая мера вряд ли даст эффект, потому что дело совсем не в iPhone, а в глобальном переделе мира и смене модели однополярного мира». Восхитившись глубиной познаний уличного политолога, я отошел, смущенный. А потом прочел в газете Hurriyet колонку, в которой обозреватель как раз пишет, что отказываться от американской техники — перебор и что переход на технику made in Turkey (которой, строго говоря, пока почти и нет) принесет и без того страдающему бизнесу больше вреда, чем пользы.
Между тем муниципалитет турецкого города Ушак объявил на днях, что не будет выделять средства для поддержки своих аккаунтов в Facebook, Google, Instagram, YouTube, чтобы «не кормить Америку».
Оптимизм относительно будущего турецкой лиры стал возможен благодаря ряду экстренных мер, предпринятых турецким правительством. В первую очередь меры были направлены на то, чтобы показать, что не так уж и нужно Анкаре сотрудничество с Вашингтоном.
Для российских туристов цены в Стамбуле — приятная неожиданность. Раньше лира стоила 16 рублей, а теперь — 10 В Турцию срочно приехал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, разругавшийся со всем арабским миром, и пообещал 15 миллиардов долларов инвестиций. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о развитии сотрудничества и добрососедства, а также затронул тему расчета в национальных валютах. Также турецкие власти освободили правозащитника из Amnesty International и двух греческих военных, задержанных в марте, когда они в тумане зашли в турецкие воды во время патрулирования, — это тоже, как считают аналитики, помогло лире подрасти. Европа также не в восторге от американских санкций в отношении Анкары, равно как и Китай. Президент США Дональд Трамп, похоже, несколько перегнул — он рассчитывал ослабить доллар многочисленными американскими санкциями, что могло бы дать положительный эффект для экономики Штатов, а получилось, что доллар только укрепился. При этом ситуация все равно остается нестабильной. США вроде как намерены продолжать давить на Турцию, требуя освобождения находящегося тут под арестом американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в причастности к попытке госпереворота 15 июля 2016 года. В частности, могут быть введены ограничения в отношении флагмана турецкой авиации — Turkish Airlines. В дополнение к уже подписанным Трампом ввозным пошлинам на турецкую сталь и алюминий это серьезный удар по турецкой экономике.
Тем временем здесь пытаются исполнить призыв президента. Неправительственная организация «Ассоциация Анкары», поддерживающая правительство, на прошлой неделе объявила о скупке золота, евро и долларов за лиры, чтобы поддержать национальную экономику. За считаные дни они приняли у населения 65 золотых браслетов, 105 золотых монет, 2500 долларов и 3000 евро — все это активисты намерены продать за лиры. А Федерация хоккея Турции перевела 25 тысяч евро на своем счету в лиры. Мэр города Ризе решил поддержать страну оригинальным способом — он продал золото жены, сопроводив свой шаг заявлением, что «турецкий народ победит».
Откликнулись на призыв властей и некоторые предприниматели. Так, по турецким соцсетям ходит фотография владельца кондитерского магазина из Эрзинджана. Он прославился тем, что наливает чай бесплатно клиентам, продавшим доллары или евро. Но остается вопрос: если лира не поднимется в течение ближайшего времени, то хватит ли патриотизма туркам, или бизнесу придется повышать цены, а правительству — идти на непопулярные меры?