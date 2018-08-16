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ФСК сократит долю в «Россетях»
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ФСК сократит долю в «Россетях» 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров «Россетей» одобрил продажу Федеральной сетевой компанией (ФСК, входит в «Россети») доли в материнской компании в размере 0,538%, говорится в сообщении «Россетей».
«Одобрить изменение доли участия ФСК ЕЭС в «Россетях» (до отчуждения акций — 0,689% (привилегированные и обыкновенные акции), после отчуждения акций ПАО «Россети» — 0,151% (привилегированные акции), 0% (обыкновенные акции)) и отчуждение принадлежащих ФСК ЕЭС 1 080 646 965 штук обыкновенных именных бездокументарных акций «Россетей» номинальной стоимостью один рубль, что составляет 0,538% от уставного капитала», — говорится в сообщении.
Как уточняет компания, акции будут проданы по рыночной цене, определенной на основании отчета об оценке, не ниже 0,83 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию или 900 млн рублей за пакет.
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