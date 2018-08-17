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Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,36%
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Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,36% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, домашних хозяйств и промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подорожал на 0,36%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Loulis Mills (AT:LOUr), которые подорожали на 0,06 п. (2,94%), закрывшись на отметке в 2,10. Котировки Athens Water (AT:EYDr) выросли на 0,15 п. (2,93%), завершив торги на уровне 5,27. Бумаги Hellenic Telec (AT:OTEr) выросли в цене на 0,27 п. (2,60%), закрывшись на отметке 10,65.
Лидерами падения стали акции Techn Olympic (AT:OLYr), цена которых упала на 0,070 п. (3,93%), завершив сессию на отметке 1,710. Акции National Bank of Greece (AT:NBGr) поднялись на 0,008 п. (3,36%), закрывшись на уровне 0,230, а Iaso (AT:IASr) снизились в цене на 0,018 п. (2,25%) и завершили торги на отметке 0,780.
На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (54) превысило количество закрывшихся в минусе (48), а котировки 17 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,14%, или 1,60, достигнув отметки $1.185,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,57%, или 0,37, до $65,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,42%, или 0,30, до отметки $71,73 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,25% до 1,1407, а котировки EUR/GBP повысились на 0,12%, достигнув отметки 0,8958.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 96,20.
Investing.com Россия: последние новости
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