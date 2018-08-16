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«ПР-Лизинг» размещает дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей
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«ПР-Лизинг» размещает дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
ООО «ПР-Лизинг» размещает дебютный выпуск облигаций. Московская биржа 27 июля зарегистрировала выпуск долговых бумаг серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, а само размещение стартовало 8 августа, сообщили в компании.
Срок размещения составит 60 дней. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — три года, оферта предусмотрена через 18 месяцев. Облигации можно реализовать на вторичных торгах на Московской бирже по их рыночной цене.
Ставка на шесть первых трехмесячных купонных периодов установлена на уровне 13% годовых.
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