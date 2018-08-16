«Тинькофф банк» рассказал, что собрал 13 млрд рублей на брокерских счетах за три месяца

Брокерскую лицензию « Тинькофф банк » получил только в мае 2018 года, до этого банк привлекал клиентов для своего партнера — компании БКС-брокер. С мая этим клиентам предложили воспользоваться брокерскими счетами «Тинькофф банка» на более выгодных условиях.

В среднем на частном брокерском счету «Тинькофф банка» лежит около 800 тысяч рублей. Чаще всего пользователи инвестируют в акции Apple , Alhabet, Facebook и Amazon.

Емешев отметил, что с точки зрения выгоды для банка было бы лучше, если бы клиенты вкладывали средства в более предсказуемые активы, например в ETF.