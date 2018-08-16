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Россияне активно скупают Apple и Amazon
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Россияне активно скупают Apple и Amazon 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Хотя российские политики предупреждают, что американские санкции ударят по самим США и навредят доллару, средний класс в России инвестирует за рубеж все больше средств.
Всего за несколько месяцев компания TCS Group Holding, в основном предлагающая акции зарубежных компаний, стала пятой в стране брокерской фирмой по числу активных клиентов, пишет Bloomberg.
По словам вице-президента Тинькофф Банк Александра Емешева, среди самых популярных направлений для инвестиций — Apple, Amazon, Alphabet Inc и Facebook.
Тем временем лидер по числу активных клиентов Finam Investment разместил 15% своих средств в иностранных акциях, тогда как год назад эта цифра составляла 5%.
«На западных биржах в целом больше быстрорастущих и высоколиквидных компаний, чем в России. Плюс американский рынок вырос», — заявил Емешев.
Спрос на иностранные акции противоречит генеральной линии российского правительства, пишет Bloomberg, напоминая слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который на этой неделе предупредил, что злоупотребление США санкциями в итоге ударит по надежности доллара.
В материале отмечается, что на фоне падения в России ставки по депозитам, «каждый новый раунд торговой войны ввергает рынки в беспорядок», рубль падает до минимума за два последних года, а за рубеж выводится все больше денег.
Российский индекс РТС в этом году потерял 7,6%, а вот американский S&P 500 вырос на 5,4%.
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