Россияне активно скупают Apple и Amazon

Хотя российские политики предупреждают, что американские санкции ударят по самим США и навредят доллару, средний класс в России инвестирует за рубеж все больше средств.

Всего за несколько месяцев компания TCS Group Holding, в основном предлагающая акции зарубежных компаний, стала пятой в стране брокерской фирмой по числу активных клиентов, пишет Bloomberg

Amazon, По словам вице-президента Тинькофф Банк Александра Емешева, среди самых популярных направлений для инвестиций — Apple Alphabet Inc и Facebook.

Тем временем лидер по числу активных клиентов Finam Investment разместил 15% своих средств в иностранных акциях, тогда как год назад эта цифра составляла 5%.

«На западных биржах в целом больше быстрорастущих и высоколиквидных компаний, чем в России. Плюс американский рынок вырос», — заявил Емешев.

Спрос на иностранные акции противоречит генеральной линии российского правительства , пишет Bloomberg, напоминая слова министра иностранных дел Сергея Лаврова , который на этой неделе предупредил, что злоупотребление США санкциями в итоге ударит по надежности доллара.

В материале отмечается, что на фоне падения в России ставки по депозитам, «каждый новый раунд торговой войны ввергает рынки в беспорядок», рубль падает до минимума за два последних года, а за рубеж выводится все больше денег.

Российский индекс РТС в этом году потерял 7,6%, а вот американский S&P 500 вырос на 5,4%.