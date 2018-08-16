Фунт остается на минимумах за 14 месяцев на фоне переговоров по Brexit

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов несколько поднимается к доллару, однако продолжает торговаться в районе 14-месячных минимумов на фоне очередного раунда переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.12 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,2718 доллара с 1,2698 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Таким образом, фунт с конца прошлой недели находится на минимальных отметках с июня прошлого года. Курс евро к доллару рос до 1,1386 доллара за евро с 1,1347 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 111,05 иены за доллар со 110,75 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 96,52 пункта.

Инвесторы следят за переговорами между ЕС и Великобританией по Brexit, которые проходят в Брюсселе 16-17 августа. Согласно материалам Еврокомиссии , на первый день запланировано обсуждение вопросов, связанных с Ирландией и Северной Ирландией, а на второй — структуры будущих отношений Великобритании и ЕС после их «развода».

"Следующее повышение процентной ставки Банка Англии будет нескоро, и Brexit по-прежнему создает неопределенность. Даже хорошие данные внутренней статистики не могут обеспечить фунту устойчивый рост", — сказал агентству Рейтер аналитик Moneycorp Ли Макдарби (Lee McDarby).

Бюро национальной статистики Великобритании в среду сообщило, что в июле инфляция в стране составила 2,5% в годовом выражении, как и ожидалось. В месячном исчислении потребительские цены не изменились, хотя аналитики прогнозировали дефляцию в 0,1%.