Нефтяной рынок восстанавливается после обвала накануне

WTI подорожала на 0,38% — до 65 долларов 39 центов за бочку.

В среду Brent упала более чем на 2%, падение WTI превысило 3%. Это произошло после того, как стало известно, что запасы топлива в США неожиданно повысились.