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Нефтяной рынок восстанавливается после обвала накануне
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Нефтяной рынок восстанавливается после обвала накануне
Говорит Москва
42 минуты назад
Комментарии
WTI подорожала на 0,38% — до 65 долларов 39 центов за бочку.
В среду Brent упала более чем на 2%, падение WTI превысило 3%. Это произошло после того, как стало известно, что запасы топлива в США неожиданно повысились.
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