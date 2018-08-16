Центробанк РФ прекратил распродажу госдолга США 

На этом фоне обсуждается снижение роли доллара в расчетах с зарубежными партнерами. Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов уже не исключил отказ от доллара при расчетах за нефть.
Переход на расчеты в рублях тестируют и предприятия. В компании «Алроса», экспортирующей алмазы, заявили, что рублями ей платили партнеры из Индии и Китая. «Для нас и для них это может стать удобным способом расчетов, так как повышается скорость прохождения платежей», — пояснили «РГ» в компании. Но полностью на расчеты в рублях переходить не планируют.
Изучают возможности перехода на расчеты в рублях в "Норникеле". Однако в металлургии заместить доллар сложнее. Алмазы штучный товар, а при продаже товара, на который существуют долларовые котировки на мировых биржах, например нефти или металла, покупателей трудно убедить расплачиваться в иных валютах. Зарубежным компаниям нужно будет покупать рубли, а это лишние транзакции и риски, которые будут закладываться в цену, добавляет эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев.