Ещё
Центробанк РФ прекратил распродажу госдолга США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
67.05
76.01
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.13
–0.01 Золото
1178.84
–0.06 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1386
–0.0199
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Центробанк РФ прекратил распродажу госдолга США 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
На этом фоне обсуждается снижение роли доллара в расчетах с зарубежными партнерами. Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов уже не исключил отказ от доллара при расчетах за нефть.
Переход на расчеты в рублях тестируют и предприятия. В компании «Алроса», экспортирующей алмазы, заявили, что рублями ей платили партнеры из Индии и Китая. «Для нас и для них это может стать удобным способом расчетов, так как повышается скорость прохождения платежей», — пояснили «РГ» в компании. Но полностью на расчеты в рублях переходить не планируют.
Изучают возможности перехода на расчеты в рублях в "Норникеле". Однако в металлургии заместить доллар сложнее. Алмазы штучный товар, а при продаже товара, на который существуют долларовые котировки на мировых биржах, например нефти или металла, покупателей трудно убедить расплачиваться в иных валютах. Зарубежным компаниям нужно будет покупать рубли, а это лишние транзакции и риски, которые будут закладываться в цену, добавляет эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев.
Российская Газета: последние новости
Что будет с рублем в конце года: Названы два сценария Четыре человека погибли при аварии в китайской шахте США попытались сорвать сделку по покупке российских Су-35 Индонезией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему898
Россияне лишатся горящих путевок23
«Наш драгоценный доллар»: США купаются в деньгах105
Россия спрятала госдолг США98
Как Сорос предсказал России сущий ад167
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение