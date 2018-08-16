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Рост доллара подкосит банки
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Рост доллара подкосит банки 

News.ru 42 минуты назад
Курс доллара выше 70 рублей может привести к проблемам с капиталом у нескольких крупных российских банков, выше 80 — создать проблему для значительной части банковского сектора. Средний норматив достаточности ряда банков сократился в июне на 50−60 базисных пунктов.
Причиной сокращения норматива стали дивидендные выплаты в размере 359 млрд рублей. В основном их выплачивали Сбербанк и ВТБ. На конец июня средний норматив достаточности основного капитала этих банков составил 9,8%, норматив первого уровня — 10,4% и норматив общего капитала — 13,8%.
В случае, если доллар подорожает до 80 рублей, Цетробанк, возможно, даст послабления по расчету нормативного капитала, как это было в 2014 году, передает РИА Новости.
Российская валюта показала падение 8 августа на фоне новых санкций со стороны США. Рубль максимально снизился к доллару на 7,6%, обновив минимумы с апреля 2016 года.
Ранее опрос общественного мнения показал, что все большее количество россиян отдает предпочтение доллару в качестве средства хранения сбережений.
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